أسعار الذهب تقفز 80 قرشاً في التسعيرة المسائية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 80 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 بحسب التسعيرة الثانية 48.80 دينار، فيما بلغ سعر الشراء من المواطنين 46.90 دينار.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.30 دينار، و43.70 دينار على التوالي.