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ردود أفعال ساخطة من الطلبة على امتحان الكيمياء

منذ 37 ثانية
ردود أفعال ساخطة من الطلبة على امتحان الكيمياء

وطنا اليوم:شكا طلبة التوجيهي من الفرع العلمي صعوبة امتحان مبحث الكيمياء، معتبرين أن الاختبار طويل ويحتاج وقتا أكثر لحله، وأن الوقت المحدد غير كافٍ.، حيث أفادوا بصعوبة الأسئلة بشكل كبير وسط غضب عارم للطلبة وذويهم على حد سواء من طريقة اختيار أسئلة الامتحانات .
كما بينوا بأن الامتحان لم يوفر لهم الوقت الكافي أيضاً لكي يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة التي وضعت لهم ، وهي الملاحظة التي لازمت عدداً من الامتحانات لهذا العام .
وبحسب آراء الطلبة فإن امتحان الكيمياء جاء صعباً بشكل كبير واحتوى بداخله على أسئلة من خارج المنهاج ولم يكن الوقت الذي حددته الوزارة كافياً لحل الأسئلة ، كما أن إحدى الطالبات قالت بأن الوقت لو توفر حتى فإن لا شيئ سيتغير وذلك لصعوبة الأسئلة واستحالة حلها .
في المقابل أعرب طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من الفرع الأدبي والشرعي عن ارتاحيهم لامتحان مبحث اللغة العربية تخصص/الورقة الأولى، قائلين إن الامتحان راعى الفروقات الفردية وكان وقته كافيا.
وتقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان الكيمياء، فيما تقدم طلبة فرعي الأدبي والشرعي لامتحان مبحث اللغة العربية تخصص/ورقة 1، وتقدم لامتحان مبحث العلوم الصناعية الخاصة/ورقة 1 طلبة الفرع الصناعي، وطلبة الزراعي والاقتصاد المنزلي لمبحث الكيمياء المهني الشامل، في حين تقدم طلبة فرع الفندقي والسياحي لامتحان مبحث إنتاج الطعام وخدمته/ورقة 1.
وأنهى طلبة التوجيهي امتحانهم التاسع، ليتبقى بذلك امتحانين اثنين محددين في السبت 2024/7/13 والإثنين 2024/7/15.


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