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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38345 شهيدا

منذ 20 ثانية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38345 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38345 شهيدا، و88295 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 50 مواطنا وإصابة 54 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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