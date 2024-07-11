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مجلس التعليم العالي يُقرر توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية

منذ ساعتين
مجلس التعليم العالي يُقرر توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية

وطنا اليوم_قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء الموافق 10-7-2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبموجب هذا القرار سيتم إلغاء جميع استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2024-2025، وبناءً على هذا القرار فلن تتضمن السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2024-2025 أية استثناءات في عملية القبول في أي تخصص، أو برنامج، أو درجة جامعية، حيث سيطبق على الطلبة الوافدين السياسات العامة للقبول المطبقة على الطلبة الأردنيين من حيث الشروط بما في ذلك الحدود الدنيا لمعدلات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في مختلف التخصصات وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات.

وأكد مجلس التعليم العالي على أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وجودة مخرجاته من خلال تحسين المدخلات، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، إضافةً إلى التغذية الراجعة من مختلف الشركاء ذوي العلاقة.


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