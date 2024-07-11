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إدارة الترخيص تدعو أصحاب مركبات تحمل لوحات تالفة لتصويب أوضاعهم

منذ ساعة واحدة
إدارة الترخيص تدعو أصحاب مركبات تحمل لوحات تالفة لتصويب أوضاعهم

وطنا اليوم:جددت إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام، الخميس، دعوتها لأصحاب المركبات التي تحمل لوحات أرقام تالفة “ممحية”، إلى تصويب أوضاعهم.
وقالت إدارة الترخيص في بيان لها، إنها تجدد دعوتها لأصحاب المركبات التي تحمل لوحات أرقام “ممحية”، بضرورة مراجعة أي من أقسام إدارة الترخيص لتصويب أوضاع اللوحات التي تعرّضت للتلف لأي سبب كان.
وأضافت أن تصويب أوضاع اللوحات مجاني دون أي مقابل لتجنب المخالفة وما يترتب عليها.


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