سماوي : سنقيم مهرجان جرش وفي قلوبنا غصة

وطنا اليوم:أكد مدير مهرجان جرش، أيمن سماوي، أن هناك غصة في قلب كل أردني وعربي تجاه ما يحدث لأهلنا في غزة نتيجة الحرب البربرية التي يمارسها العدو الصهيوني.

وأوضح أنهم يعملون على تحويل مهرجان جرش إلى حالة وطنية فلسطينية عربية بامتياز. وبيّن سماوي أنه لا يمكن لأحد أن يزاود على الأردنيين في مواقفهم المشرفة تجاه فلسطين، مشيرًا إلى أن المهرجان هذا العام سيعكس التضامن مع القضية الفلسطينية بالكلمة والأغنية.

وأضاف سماوي أن جزءًا كبيرًا من ريع المهرجان سيذهب لدعم غزة، بإشراف مباشر من الهيئة الخيرية الهاشمية. وكشف سماوي عن تخصيص مكان للتبرع بدينار لصالح أبناء غزة عند مدخل زوار المهرجان، بالإضافة إلى تقديم دينارين عن كل تذكرة يتم بيعها، كما ستتضمن الفعاليات لوحات تشكيلية سيذهب ريعها لعلاج أطفال غزة.

وأشار سماوي إلى أنه تم إلغاء فعاليات المسرح الجنوبي كرسالة تضامن مع ما يحدث في غزة، مؤكدًا أن هذا المسرح الذي وقف عليه كبار النجوم العرب على مدار تاريخه، سيتم إيقافه تعبيرًا عن الغضب تجاه الأحداث في القطاع.

كما لفت إلى أن عددًا من الفرق المشاركة قادمة من قلب فلسطين، مما يعزز من دور المهرجان كمتنفس حقيقي لها. وأوضح سماوي أن من أسباب إقامة المهرجان هو توفير فرص عمل لأكثر من 1200 عائلة تعمل في القطاع الموسيقي والفني، مؤكدًا أن المهرجان يمثل جزءًا من دخلها السنوي، إلى جانب مساهمته في انتعاش الحركة الاقتصادية في قطاعات أخرى