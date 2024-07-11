تحذير شديد من حالة الطقس الخميس والجمعة في الأردن

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف وقت الذروة، وخطر ارتفاع درجات الحرارة على المرضى وكبار السن.

ودعت إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأنه يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس في الأردن لتسجل العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.

وذكرت في بيان أن الطقس يكون حارا وجافا في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ولـيلاً يكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ويكون حارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون الجمعة، جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر قد تثير الغبار في مناطق البادية .

وتوقعت أن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.