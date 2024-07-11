زلزال عنيف لامس الـ7 درجات يهز الفلبين

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الفلبينية، أن زلال عنيف بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب البلاد صباح الخميس، في بحر سيليبس على بعد 106 كم (66 ميل) من منطقة سوكسسكسارجين، وسط مينداناو جنوب الفلبين.

وبحسب السلطات الفلبينية، فقد بلغ عمقه 620 كيلومترا وشعر به سكان المنطقة على نطاق واسع.

وأِشارت إلى أنه لا يتوقع حدوث أضرار أو آثار كبيرة من هذا الزلزال، كما لم يصدر أي تنبيه خاص بشأنه.