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مستشار عباس: ليس من حق حماس اتخاذ قرار الحرب

منذ 4 ثواني
مستشار عباس: ليس من حق حماس اتخاذ قرار الحرب

وطنا اليوم:فيما يرتقب أن تبصر جهود الوساطة عن صفقة لوقف النار في قطاع غزة، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن حركة حماس لا يهمها ما يحصل مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه ليس من حقها اتخاذ قرار الحرب.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” اليوم الأربعاء، أن “الشعب الفلسطيني لم يفوض حماس باتخاذ قرار الحرب”.
وقال إن “حسابات وارتباطات إقليمية تقف وراء قيام حماس بـ 7 أكتوبر”.


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