“برعاية أبو علي” الجامعة الألمانيةتطلق دبلوم عالي في الضرائب بالتعاون مع ضريبة الدخل والمبيعات

وطنا اليوم_جرى اليوم تحت رعاية الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إطلاق برنامج الدبلوم العالي في الضرائب بالتعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ويعتبر هذا البرنامج إنجازاً هاماً للأردن والمنطقة، لما يقدمه من فرصة فريدة للمحترفين والمختصين في مجال الضرائب لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال الهام.

وأكد الدكتور حسام ابو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات على اهمية برنامج الدبلوم العالي في الضرائب لتلبية متطلبات السوق المحلي والمنطقة ورفدها بالمختصين في مجال الضرائب وكذلك المساهمة في تنظيم وتطوير مهنة المناب والمستشار والمفوض الضريبي وتوفير الخبراء والمستشارين الضريبيين للشركات بما يمكنها من تطبيق التشريعات الضريبية وتجنيبها الوقوع في المخالفات والغرامات، وسيساهم البرنامج في تمكين المشاركين من دراسة الممارسات الدولية في النظم الضريبية والانظمة الضريبية في الدول العربية.

وأضاف أبو علي ان هذا التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات يجسد التزامًا راسخًا بتقديم تعليم عالٍ ذي جودة رفيعة وفرص تطوير مهني متميزة في مجال الضرائب. ومن المُتوقع أن يصبح برنامج الدبلوم العالي في الضرائب حجر أساس لتدريب كفاءات ضريبية ماهرة تُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الأردن والمنطقة.

وقال ان هذا البرنامج سيكون له دور في تأهيل واعداد ‏الخبراء والمستشارين الضريبين مهنياً وفنياً للقيام بأعمال التدقيق الضريبي المتخصص وفق التشريعات ‏والاجراءات الضريبية النافذة.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء الحلحولي رئيس الجامعة الألمانية الأردنية على أهمية هذا البرنامج الذي يعتبر خطوة نحو تعزيز التعليم العالي وتعزيز ثقافة التميز والتطور وفقا للممارسات الفضلى وتعزيز نهج التخطيط الاستراتيجي وجودة التعليم.

وأضاف الدكتور الحلحولي ان الجامعة تسير قدما لتطبيق رؤية جلالة الملك السامية، بإعداد جيل من المتفوقين والمبدعين قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل بكفاءة واقتدار، ليكونوا ركيزة صلبة في صرح الوطن ورافداً أساسياً لرفعته وعزته.

وقدم الشكر لدائرة ضريبية الدخل والمبيعات والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة وجميع الجهات والأشخاص على الدعم الذي تم تقديمه لهذا البرنامج

ومن ناحبتها تحدثت السيدة ربى أبو حسين، مسؤولة ادارة مشاريع في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ان بناء قدرات مهنية قوية في مجال الضرائب يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المالية السليمة والشفافية في الأردن والمنطقة بأسرها فالقوى العاملة الماهرة والملمة بالأنظمة الضريبية تُشكل دعامة رئيسية لضمان كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الامتثال الضريبي.

وان هذا البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لإدارة ضريبية فعّالة، مما يُساهم في بناء نظام مالي أكثر قوة ومتانة.

وأضافت ان برنامج الدبلوم العالي في الضرائب يقدم فرصة فريدة للأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص لتطوير مهاراتهم الضريبية وصقل خبراتهم في هذا المجال وسيُساهم ذلك في تعزيز كفاءة تحصيل الضرائب وتحسين مستوى الامتثال الضريبي مما يعود بالنفع على كل من الحكومة والمكلفين على حد سواء.

من خلال توفير تعليم متخصص في مجال الضرائب يُساهم هذا البرنامج في تعزيز فهم المشاركين للأنظمة والقوانين الضريبية الأردنية بشكل عميق. وهذا لا يُمكن فقط أخصائي الضرائب من أداء مهامهم بكفاءة عالية بل يُشجع أيضًا على زيادة الوعي الضريبي بين المواطنين والشركات مما يُحفّز على الالتزام الضريبي بشكل أكبر.

وأشارت ان الشراكة بين الجامعة الألمانية الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تجسد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو نموذج تُشجّعه وتُدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقوة.

وتستفيد هذه الشراكة من خبرات كلتا المؤسستين مما يضمن أن يكون البرنامج متميزا من الناحية الأكاديمية ومرتبطا بالواقع العملي بشكل وثيق.

يُعد تطوير الكفاءة الضريبية استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الأردن حيث أن كوادر الضرائب المهنية تُساهم في تعزيز الإدارة المالية الرشيدة مما يُؤدّي إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وجاذبية للمستثمرين ونتيجة لذلك سيستفيد الأردنيون من النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المتزايد.