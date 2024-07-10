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شغور منصب رئيس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي

منذ 6 ثواني
شغور منصب رئيس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي

وطنا اليوم:بات في حكم المؤكد تعيين رئيس جديد لهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها؛ بعد انفكاك الدكتور ظافر الصرايرة عن العمل رئيساً للهيئة.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 2020/07/06 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيسا لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لمدة اربع سنوات


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