شغور منصب رئيس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي

وطنا اليوم:بات في حكم المؤكد تعيين رئيس جديد لهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها؛ بعد انفكاك الدكتور ظافر الصرايرة عن العمل رئيساً للهيئة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 2020/07/06 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيسا لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لمدة اربع سنوات