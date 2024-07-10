إغلاق حدائق الحسين الخميس استعدادا لمهرجان صيف عمّان

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، إغلاق حدائق الحسين أمام الزوار والمتنزهين يوم غد الخميس 11 تموز، استعداداً لمهرجان صيف عمان الذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة.

وأشارت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيُسمح للزوار بالدخول إلى حدائق الحسين، باستثناء المركبات، ابتداءً من الساعة 5 مساءً طيلة أيام المهرجان.

وتوفر الأمانة، مواقف مجانية لزوار المهرجان في محيط حدائق الحسين، إضافة إلى خدمة نقل مجانية من المواقف إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.