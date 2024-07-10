وزير الأوقاف يوقف اعتماد 18 شركة حج وعمرة

وطنا اليوم:قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إيقاف اعتماد (18) ثمانية عشر شركة حج وعمرة عن ممارسة كافة أعمالها حتى انتهاء التحقيق في قضية تقديم خدمات الحج لحاملي فيزا الزيارة الى المملكة العربية السعودية، علماً بأن الوزارة أوقفت في العام الماضي (3) ثلاث شركات عن العمل لمدة سنتين.

وأكد الوزير الخلايلة بأن وزارة الأوقاف سوف تلغي ترخيص كل شركة يثبت تورطها في هذه القضية.