الصفدي: الاحتلال يسعى لتصفية الاونروا وإلغاء قضية اللاجئين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ، خلال 278 يوما من العدوان على غزة.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك من نظيره المصري في القاهرة، أن الأنروا مستهدفة من الاحتلال، ولا توجد منظمة دولية أخرى قادرة على القيام بمهامها.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لتصفية الأنروا من أجل تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

وأشار الصفدي إلى أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر للأردن ومصر، ولا نقبل به سواء داخل أو خارج الأراضي الفلسطينية.

وتابع: “نرفض مقاربات اليوم التالي لغزة لا تعتبر القطاع جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واعتبر وزير الخارجية، أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان بإجراءات عملية، مستدركا أنه لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الصفدي، أن إسرائيل أحالت غزة ليس مقبرة للأطفال بل مقبرة أيضا للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق، قال الصفدي، إن آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق هي آلية أطلقها القادة “لبنة في بنيان تعاون عربي أوسع”.

وتابع “مصر بالنسبة لنا شقيق أساسي كبير وندرك دورها في قضايا المنطقة”.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال الصفدي، إن الجميع يعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية والحفاظ على سوريا وأرضها وأمنها واستقرارها وعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأكد أن مسألة عودة اللاجئين إلى بلدهم هي مسألة ضرورية بالنسبة للأردن، ونريد تهيئة الظروف التي تتيح هذه العودة، محذرا من تراجع الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين.