الأردن يضع خطة للتعامل مع مرض حمى النيل الغربي

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إن الوزارة أعدت خطة للتعامل مع مرض حمى النيل الغربي، تضمنت التعريف بالمرض والوضع الوبائي المحلي وجاهزية الوزارة للاستجابة، ودور المؤسسات الوطنية الشريكة من خلال تكثيف عملية الرش ومكافحة النواقل (الحشرات والبعوض).

وأوضح الشبول، أنه وبعد ورود بلاغ حول تسجيل حالات حمّى النيل الغربي في دول الجوار، تم عقد اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في بداية الشهر الحالي للخروج بتوصيات وطنية لمكافحة ومنع انتشار المرض.

وأشار إلى ان الوزارة فعّلت الرصد النشط في المواقع المختارة (ذات الاختطار العالي) من خلال زيادة عدد العينات للحالات المشتبهة، والتعميم على جميع الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية (مستشفيات ومراكز صحية) حول آلية التعامل مع الحالات المرضية في حال تسجيلها.

وبين الشبول أن الوزارة لديها خارطة لانتشار البعوض المنزلي مبنية على دراسات، موضحا بها جميع أنواع النواقل للعديد من الامراض، وتُجري الفحوصات اللازمة ضمن هذا البرنامج لأكثر من مسبب للأمراض (15 مرضا)، ومن ضمنها حمى النيل الغربي، كما يتوفر فحص الأجسام المضادة لمرض حمى النيل الغربي.

وأكد الشبول أن وزارة الصحة توفر جميع الفحوصات المخبرية للأمراض المعدية ذات الاهتمام الوبائي، وهي قادرة على مواجهة أي وباء وتشخيصه في الوقت المناسب، لافتا إلى أن جميع هذه الفحوصات مجانية لجميع الحالات المشتبهة في المملكة بغض النظر عن جنسية المصاب.

وبين أنّ الوزارة عممت المعلومات المتعلقة بالمرض والنواقل على جميع المؤسسات الصحية التابعة لها والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القطاع الخاص، كما تم إعداد المادة الفنية بروشورات توعوية حول المرض وطرق الوقاية الشخصية منه والنواقل (البعوض والحشرات).

وقال الشبول، إنّ مرض حمى النيل الغربي يعتبر من الأمراض المشتركة والتي تنتقل من الطيور المصابة الى الانسان عن طريق لسعة البعوض المنزلي، مشيرا الى أن الانسان يعتبر هو الخازن الأخير للفيروس ومما يعني انه لا ينتقل من انسان الى اخر ولا يحتاج المصاب الى عزل.

وأوضح أن “المرض لا يعتبر من الامراض الخطيرة التي تشكل خطرا وتحديا للصحة العامة في المملكة ولم يتم تسجيل أي انتشار للمرض في المملكة منذ عام 2020 والذي تم خلاله تسجيل 6 حالات فقط”.

وأشار الشبول إلى أن 80 بالمئة من حالات مرض حمى النيل تعتبر بدون اعراض بيد أنها قد تظهر على 20 بالمئة المتبقية، وواحد بالمئة فقط من المصابين ممن تظهر عليهم الأعراض قد يعانون من أعراض حادة (التهاب دماغي حاد).

وأكد أن وزارة الصحة تمتلك برنامج رصد مختارا (AFI) حيث يتم رصد الحالات المشتبهة في مواقع مختارة، وتعتبر أن أي ارتفاع على درجة الحرارة غير مفسر هي حالة مشتبهة تستوجب سحب عينات لفحصها في المختبر المركزي، مشيرا إلى أنه قد تم اختيار هذه المواقع جغرافيا لتمثل أقاليم المملكة وحسب المناطق الأكثر اختطارا بحيث تشمل المناطق الغورية والشفا غورية كونها هي المناطق التي يتواجد بها البعوض المنزلي بكثرة.

الى ذلك سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي في محافظة جنين، حيث اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة للمرض، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تأكيد الإصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن مرض حمى النيل الغربي ينتقل عبر البعوض، وإن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلوانزا، مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم، حيث تظهر الأعراض بعد 3 أيام من لدغة البعوضة، وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة هم كبار السن.