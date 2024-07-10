بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025 وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية
القسم
التخصص الدقيق
الرتبة الأكاديمية
كلية التمريض
التمريض
التمريض
أستاذ مساعد/
أستاذ مشارك
كلية العلوم الطبية المساندة
علاج طبيعي
علاج طبيعي
أستاذ مساعد/
أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
السيرة الذاتية.
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا
علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الثلاثاء 16/7/2024
Website: www.philadelphia.edu.jo/job_application
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

لا عقود ورقية بعد اليوم .. إطلاق منصة عقد العمل الموحد للعاملين بالتعليم الخاص

15:04

بني مصطفى: التنمية تركز على الرعاية اللاحقة للمعنفات لتمكينهن من الاندماج في المجتمع

15:01

الحكومة تقر بوقوع خطأ في نشر لائحة الأجور الطبية

14:28

الأردن يضع خطة للتعامل مع مرض حمى النيل الغربي

14:23

الحكومة: نظام الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة

14:17

كمين للقسام بتل الهوى.. ومناشير إخلاء جديدة لأهل غزة

14:06

بالتعاون مع فيينا الطبية …عمان الأهلية تطلق برنامج توظيف لخريجي التمريض الأردنيين بالنمسا

12:58

الخريسات سفيراً للأردن لدى المالديف

12:55

محطة الفضاء الدولية تزين الليلة سماء الأردن

12:35

د. عادل يعقوب الشمايله يكتب : رئيس الوزراء

12:30

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 465 موقوفا إداريا

12:26

التربية: بدء تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية (رابط)

وفيات
وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوم