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بالتعاون مع فيينا الطبية …عمان الأهلية تطلق برنامج توظيف لخريجي التمريض الأردنيين بالنمسا

منذ ساعة واحدة
بالتعاون مع فيينا الطبية …عمان الأهلية تطلق برنامج توظيف لخريجي التمريض الأردنيين بالنمسا

وطنا اليوم:أطلقت جامعة عمان الأهلية أمس الثلاثاء 9-7-2024 برنامج توظيف لخريجي تخصص التمريض في المملكة الأردنية الهاشمية، بحيث يتم تدريب الممرضين الأردنيين على اللغة الألمانية حتى الوصول للمستوى A2 ومن ثم الالتحاق في برنامج تدريب لغة آخر في العاصمة النمساوية فيينا وبدء العمل مع مجموعة فيينا الطبية Vienna Healthcare Group .
وأوضح نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود أنه يمكن لخريجي تخصص التمريض في المملكة الأردنية الهاشمية التقدم لهذا البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا البرنامج على موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من اليوم.
حيث سيتم اختيار الدفعة الأولى قبل نهاية هذا الشهر ليلتحقوا بالبرنامج التدريبي المجاني بتاريخ 3-8-2024 في حرم جامعة عمان الأهلية ولمدة شهرين وبما لا يتعارض مع أوقات العمل الخاصة بالممرضين الذين يعملون في المستشفيات.
وأوضح السعود أن تكاليف التدريب والسفر والاقامة بالإضافة لراتب شهري مجزي يتم تغطيتها بالكامل من قبل مجموعة فيينا الطبية، وذلك لسعيها لاستقطاب الكفاءات الأردنية المميزة في هذا المجال، ويحصل الممرض على الاقامة الدائمة مع امكانية الحصول على الجنسية النمساوية، ان رغبوا في ذلك، بعد قضاء المدة القانونية المحددة لذلك.
رابط التسجيل:
https://www.ammanu.edu.jo/vienna/


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