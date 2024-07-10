الخريسات سفيراً للأردن لدى المالديف

وطنا اليوم:قدم السفير الدكتور معن الخريسات، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية المالديف، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة ماليه.

ونقل السفير الخريسات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رئيس جمهورية المالديف وتمنياته للشعب المالديفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

بدوره طلب الرئيس مويزو، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة المالديفية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية المالديفي موسى زمير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية محمد شاهودي، ووزير شؤون الرئاسة علي عارف، وعدد من المسؤولين المالديفيين