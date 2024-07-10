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إيران تغلق مكتب الخطوط الجوية التركية بسبب الحجاب

منذ ساعتين
Police officers watch as a convoy carrying members of the British media leaves the British Embassy in Tehran, Iran August 23, 2015. Britain reopened its embassy in Tehran on Sunday, nearly four years after protesters ransacked the ambassador's residence and burned the Union Jack. In a signal of the most striking thaw in Western ties with Iran for over a decade, Foreign Secretary Philip Hammond watched the British flag being raised in the garden of the opulent 19th century building while the national anthem played. REUTERS/Darren Staples

وطنا اليوم:أغلقت الشرطة الإيرانية مكتب الخطوط الجوية التركية في العاصمة طهران، بعد رفض موظفاته ارتداء الحجاب، في تحدٍ لقانون الحجاب في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، أن ضباط الشرطة توجهوا إلى مكتب الخطوط الجوية التركية في طهران، الإثنين، لإصدار ما يسمى بالإنذار الأول بشأن “عدم مراعاة قانون الحجاب” من قبل موظفات الشركة.
لكن الموظفات – وهن مواطنات إيرانيات – “أثرن مشاكل لضباط الشرطة”، مما دفعهم إلى الإغلاق، وفق الوكالة.
ووفقا لتسنيم، سيُسمح لمكتب الخطوط الجوية التركية بإعادة فتح أبوابه، الأربعاء، واستئناف العمل كالمعتاد، وهو ما لم تؤكده الشرطة.
وذكر التقرير أيضا أن الشرطة لن تغلق أي شركة بسبب عدم الالتزام بقانون الحجاب، لكنها ستصدر تحذيرات أولية.
وفرضت إيران قواعد لباس صارمة على النساء منذ الثورة التي أوصلت النظام الإسلامي الحاكم إلى السلطة قبل 45 عاما، وأجبرتهن على تغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة.
وكثفت السلطات تطبيق القواعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، انتهكت خلالها النساء القانون علنا.


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