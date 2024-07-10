الحرارة تصل لـ 50 مئوية بدول عربية نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:كشف مركز “طقس العرب” ، أن آخر توقعات مُخرجات نماذج التنبؤات الحاسوبية تشير لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العديد من دول المنطقة مع نهاية هذا الأسبوع لتبلغ بذلك درجات الحرارة 50 درجة بإذن الله في العديد من الأنحاء.

وقال المُختصون في طقس العرب بأنه يُتوقع أن يتعاظم تأثير القبة الحرارية على المنطقة نتيجة حدوث اشتداد في تأثير المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية و بشكل موازي لسيطرة المنخفض الحراري على السطح، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في العراق و الكويت و شرق و وسط المملكة السعودية بالإضافة إلى قطر و البحرين نهاية الأسبوع الحالي.

ويكون الطقس شديد الحرارة بمشيئة الله في أنحاء واسعة من تلك الدول بل و لاهباً في بعض الأجزاء و ذلك مع بلوغ درجة الحرارة العظمى عتبة الـ 50 درجة مئوية، و تعود بذلك دول شبه الجزيرة العربية لتتصدر أعلى مناطق الحر عالمياً و ذلك بعد أن تراجعت في ذلك خلال الأيام الماضية و تجاوزتها بعض دول شمال القارة الإفريقية.

وأظهرت الخرائط الجوية المطورة في مركز طقس العرب بأن درجة الحرارة يُتوقع أن تُسجل 50 درجة مئوية في أجزاء مُختلفة من شرق السعودية و الكويت و جنوب شرق و وسط العراق بل و تتجاوز ذلك و رُبما تلامس 52 مئوي في جنوب شرق العراق نواحي البصرة.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يكون أكثر من 25 مليون شخص في منطقة شبه الجزيرة العربية تحت درجة حرارة خمسينية مع نهاية هذا الأسبوع