مقتل جندي إسرائيلي في معارك وسط غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك في وسط قطاع غزة.

وبثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، صورا لقنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة وسط القطاع، بينما أكدت مصادر إسرائيلية مقتل جندي بنيران قناص في غزة، وسط تواصل القصف وقنص الاحتلال للمدنيين.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في حي تل الهوى بقذيفة “تي بي جي”، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، كما استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بقذيفة “تي بي جي” واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية شرقي غزة، مضيفة أنه خلال انسحاب بعض أفراد القوة وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح استهدفتهم مرة أخرى بعبوة رعدية.

كذلك استهدفت قوة إسرائيلية أيضا تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تاندوم في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرقي غزة.