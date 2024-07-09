سلطة إقليم البترا تناقش مخاطر الفيضانات

وطنا اليوم_قال مفوض البنية التحتية في سلطة إقليم البترا، المهندس حمزة العلياني إن السلطة قطعت شوطًا مهمًا في التخطيط لإدارة الفيضانات وتشكل السيول في الإقليم، مع التركيز على إستفادة الحصاد المائي الطبيعي وإدارته بأحدث الطرق المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، لجنة من نقابة المهندسين في إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية بحضور مدير مركز إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية الدكتور حسين الحسنات، لمناقشة واقع مخاطر الفيضانات في المنطقة خلال فصل الشتاء في إطار جهود تطوير المخطط الشمولي لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف العلياني أن السلطة نفذت خطوات إيجابية للحد من الأخطار المحتملة، منها التخطيط الحضري ونظام الإنذار المبكر وتعزيز الإطار المؤسسي، إضافة إلى الإستعداد والتخفيف من الأضرار، مؤكدًا أهمية التوعية وبناء القدرات التطوعية وخطط الإستجابة والمعافاة.

من جانبه، أوضح الحسنات، أن الفيضانات تشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة والمباني والمنشآت السياحية، مشيرًا إلى ضرورة تصميم نظام متطور للحماية بإستمرار بهدف تجنب الخسائر البشرية والمادية.

وتحدث عضو اللجنة نايف خوري المخاطر عن جاهزية اللجنة لتقديم الدعم والخبرات المتنوعة لدعم جهود السلطة في مجال إدارة المخاطر.