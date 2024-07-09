بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

سلطة إقليم البترا تناقش مخاطر الفيضانات

منذ 48 ثانية
سلطة إقليم البترا تناقش مخاطر الفيضانات

 وطنا اليوم_قال مفوض البنية التحتية في سلطة إقليم البترا، المهندس حمزة العلياني إن السلطة قطعت شوطًا مهمًا في التخطيط لإدارة الفيضانات وتشكل السيول في الإقليم، مع التركيز على إستفادة الحصاد المائي الطبيعي وإدارته بأحدث الطرق المتاحة.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، لجنة من نقابة المهندسين في إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية بحضور مدير مركز إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية الدكتور حسين الحسنات، لمناقشة واقع مخاطر الفيضانات في المنطقة خلال فصل الشتاء في إطار جهود تطوير المخطط الشمولي لمواجهة تحديات التغير المناخي.

 

وأضاف العلياني أن السلطة نفذت خطوات إيجابية للحد من الأخطار المحتملة، منها التخطيط الحضري ونظام الإنذار المبكر وتعزيز الإطار المؤسسي، إضافة إلى الإستعداد والتخفيف من الأضرار، مؤكدًا أهمية التوعية وبناء القدرات التطوعية وخطط الإستجابة والمعافاة.

 

من جانبه، أوضح الحسنات، أن الفيضانات تشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة والمباني والمنشآت السياحية، مشيرًا إلى ضرورة تصميم نظام متطور للحماية بإستمرار بهدف تجنب الخسائر البشرية والمادية.

 

وتحدث عضو اللجنة نايف خوري المخاطر عن جاهزية اللجنة لتقديم الدعم والخبرات المتنوعة لدعم جهود السلطة في مجال إدارة المخاطر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:26

الأونروا: بصمات الأردن لدعمنا واضحة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية

22:57

نقيب الأطباء : قرار الهواري غير قانوني

21:23

الفراية: الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان وأولوية الحكومة مواطنيها

20:53

هانم داود تكتب: الهجره النبويه

20:48

الهيئة الخيرية: ما يزيد عن مليوني قطعة ملابس تم إيصالها لأهلنا في غزة

20:41

قتيلان إسرائيليان بقصف حزب الله للجولان

20:36

الفراية: اولوية الحكومة الاردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين

20:26

سلطة وادي الأردن: لم نخفض كميات المياه للمزارعين

20:15

احالة 7 شركات غير مرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة

19:54

الأردن وفرنسا يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

19:43

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفقا ضخما من 3 طوابق على حدود مصر

19:35

بكتيريا البيتزا المجمدة.. نستله في قلب فضيحة تلوث

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024