نقيب الأطباء : قرار الهواري غير قانوني

اعتبر نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، الثلاثاء، قرار وزير الصحة فراس الهواري المتعلق بالعودة للائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008 “غير قانوني” وأنه ليس من صلاحيات الوزير إلغاء أو إنشاء وتحديد لائحة الأجور.

وأضاف لوسيلة اعلام محلية أن لائحة الأجور صلاحية مطلقة لنقابة الأطباء.

وقال الزعبي، إن وزير الصحة مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وليس على نقابة الأطباء.

وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية وتشمل مهامها الحفاظ على الصحة العامة توفير التأمين الصحي وإنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية.

ويرى الزعبي أن مسألة تحديد الأجور للأطباء قضية مطلقة لنقابة الأطباء.

وحول حديث وزير الصحة بأن النقابة أرسلت لائحة أجور إلى الجريدة الرسمية غير المتفق عليها مع الحكومة قال الزعبي إنه ليس من صلاحيات نقابة الأطباء إرسال شيء للجريدة الرسمية إلا عبر وزير الصحة أو من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية، وأن الوزارة هي صاحبة صلاحية النشر.

وبخصوص الاجتماع مع شركات التأمين قال الزعبي: “نحن آخر اجتماع لنا مع شركات التأمين كان بشهر يناير 2024” .

وكان وزير الصحة فراس الهواري، قد قال الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.