هانم داود تكتب: الهجره النبويه

كتبت هانم داود :

هجره نبينا محمد كلها حكايات جليله وعبر كثيره لروائح فجرالتضحيات الأصيله،*

*ظلمت قريش نبينا وعملت كل طريقه وحيله،**من حصار مميت، **وأفعال عويله، و**لما مات عم محمد نبينا

///نبينا دعى أهل الطائف للإسلام

لم تهتم بالاسلام لما دعاهم بسلام،وآذوا الرسول تمام،لما ألجئوه يمر بين صفين،الطائف رموه بالحجاره والسباب لما سالت دماء الرسول الشريفه،

الرسول *يسرع الخطا بين الصفين،*وجلس تحت ظل شجره،*وشكى النبى لرب العالمين،*ولم يدعى نبينا عليهم رغم الآلام،*وبعث الله لنبينا ملك الجبال لخاطر نبينا

يطبق عليهم الجبلين،*ورفض نبينا الضرر لهم.*وأمله يكون من أصلابهم من يوحد الله السلام.*و دعى لهم رسولنا

///قررت قريش قتل نبينا،وكان هذا بمشاركه كل القبائل ،علشان يرضى أهل نبينا بالديه..ولايتحدد القاتل من كثره كل الفصائل.وإجتمع عدد هائل من القبائل أمام دار رسولناالكريم العاقل،

الايمان لنبينا عائل ولا بينه وبين ربه حائل..*نام مكانه على ولا فيهم سائل،وسيف الكفار مائل بقدره الرحمان،

تعلو للعالمين أجمل رساله.*ومن داره خرج نبيناالأمين،* وسط المشركين* وقرأ ياسين *ووضع على راسهم كلهم تراب **والمشركين نائمين بأذن رب العالمين

// الهجره النبويه خطه الرسول —

أروع خطه لخير المرسلين.وشفيع المسلمين وخاتم النبين

بكى ابى بكر من الفرحه أن الرسول ياخده معاه.

جهز رسولنا الراحله لاستعداد لنشر اجمل رساله،أعد مرشد الطريق.يمحى اثار الطريق

ودخل الرسول وصاحبه.الغار للاختباء من مطارده قريش

///الهجره النبويه — – كلمات تطمن —

ربنا معانا كلمات تطمن..وتريح القلوب طالما أصلها قلب مؤمن

الرسول البشير وصاحبه فى الغار،مع أحلى حب ورساله لها الانتشار،

**نسج العنكبوت على الغار ،يدارى محمد نبينا المختار،من عيون الكفره وكل مشرك جبار

**وتبيض الحمامه للتأكيد،على أنه غار مهجور أكيد

والمشركين أبال الغاربالتحديد.. وبصوا ومشيوا من غير تشديد،

**وأسماء شقت حزامها نصفين،وفى حزامها أخدت طعام الاثنين

وذهبت للرسول وللصديق.ولا تشوفها عين ،ولشق حزامها لأجل نبيها،سميت بذات النطا قين

///قرب المدينه والمعجزات عن النبى

وتبان لنا تحكيها كل حكاوينا،**نبينا شاف أم معبد وظروفها،**شافها مضنيه هزيله لتعبها،**شاتها مسح الرسول ضرعها ،**هل اللبن بها.** شربوا كلهم كفايه،وبعدين شرب خاتم الأنبيه

///ووقع سراقه وفرسه،وما قدرش يوصل لنبينا

— الهجره النبويه وداخل المدينه —

داخل المدينه كان الرسول** استقبله الأنصار استقبال جميل معسول،**بركت ناقه الرسول *على أرض طيبه تدل على مدلول ،*الرسول اشتراها من صاحبها فى الحال ،كانو أيتام ونبينا عدله ماله مثال

///نبينا محمد كله بهاء بنى مسجد قباء ..– فى المدينه —

نصر الرسول الوجود نصر نوره على الوجود

فى المدينه انتصار وانتشار،والحق فيها بان ويزيح السدود، ويملأ كل الوجود

كانت المعاهدات بين الديانات.رغم الازمات والانتصارات

///ربنا شرف المدينه فيها قبر نبينا محمد

ودعا لأهل المدينه نبينا محمد،

///هجره الرسول فيها النصرصاحب المسلمين..

ومنهم للبشريه مهما يحقد الحاقدين والظالمين

الرسول بالمدينه بعيد عن أعين المغرورين

علشان ما تقولش فى يوم قريش

أنها نصرت الاسلام ونصبتهم على كل العالمين