الأردن وفرنسا يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المستشارة الدبلوماسية للرئيس الفرنسي المكلفة بالشرق الأوسط آن – كلير لوجندر، وبحث معها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب، وإطلاق جهد دولي فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين.

وتابع الصفدي ولوجندر مخرجات الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بتاريخ ٢٤ حزيران ٢٠٢٤، والذي ركز على التطورات الخطيرة المستمرة في غزة والوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما بحث الصفدي ولوجندر العلاقات الثنائية وآليات زيادة التعاون في عديد قطاعات حيوية بين المملكة وفرنسا. وأكدا استراتجية العلاقات الأردنية – الفرنسية وعمقها والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.