كاتس يهدد حزب الله ويطالبه بالانسحاب إلى نهر الليطاني

وطنا اليوم:وجه وزير الخارجية لدولة الاحتلال يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء ، تهديدا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وطالبه بـ”الانسحاب” إلى ما بعد نهر الليطاني.

وجاء ذلك التهديد في منشور على منصة “إكس” تعليقا من كاتس على نشر “حزب الله” مشاهد جوية مصورة، قال إنها لمواقع إسرائيلية في شمال إسرائيل والتقطت باستخدام مسيرة.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من شهر، التي ينشر فيها “حزب الله” مشاهد مصورة من مسيرة لمواقع ومعسكرات في شمال إسرائيل.

وكتب كاتس باللغتين العربية والانجليزية: “الكلب النباح لا يعض، نصرالله إذا لم تكف عن التهديدات والعنف ولم تنسحب إلى ما وراء الليطاني، فستعتبر مدمر لبنان”.

ولم يصدر”حزب الله” أي تعليق على تصريحات كاتس حتى الساعة .

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشر الإعلام الحربي في “حزب الله”، ما أسماها “الحلقة 2 من الهدهد”، والتي تظهر مشاهد لمواقع ومقرات عسكرية إسرائيلية صوّرتها مسيراته في الجولان السوري المحتل.

وأظهرت المشاهد التي بثها إعلام “حزب الله” قواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، وقال إن المشاهد “عادت بها طائرات القوة الجوية في حزب الله”.

ويظهر في الفيديو مسحا لقواعد قال “حزب الله” إنها “لـ 6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني، وهي مواقع شلاغيم الغربي، وأسترا، و شلاغيم الشرقي، ويسرائيلي، وأفيطال، وموقع تل فارس”.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية “الهدهد” الأولى، بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من ميناء حيفا.