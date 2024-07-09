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مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق ـ بيروت

منذ 7 ثواني
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق ـ بيروت

وطنا اليوم:ذكر مصدر أن الغارة الإسرائيلية على طريق دمشق بيروت استهدفت مقاتلا في حزب الله عمل سابقا مرافقا للأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وقد نعى حزب الله الرجل، وقال إن اسمه ياسر نمر قرنبش.
وأعلن “حزب الـله” اللبناني مقتل القيادي في صفوفه أبو الفضل قرنبش في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته على طريق دمشق بيروت الدولي في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق.
وقال في بيان: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش “أمين” مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.


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