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غالات يصادق على استدعاء اليهود الحريديم للجيش

منذ ساعة واحدة
Ultra-Orthodox Jews visit Israeli army soldiers to show their support as they deploy at a position near the border with Gaza in southern Israel on October 11, 2023. Israel declared war on Hamas on October 8 following a shock land, air, and sea assault by the Gaza-based militant group. The death toll in Israel has surged above 1,200 following the worst attack in the country's 75-year history, while Gaza officials have reported 1000 people killed so far. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت صدق على بدء استدعاء اليهود المتدينين (الحريديم) للخدمة العسكرية خلال شهر بسبب احتياجات عملياتية.
ويشكل اليهود المتدينين نحو 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة وفقا لجهاز الإحصاء.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.


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