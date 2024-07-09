غالات يصادق على استدعاء اليهود الحريديم للجيش

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت صدق على بدء استدعاء اليهود المتدينين (الحريديم) للخدمة العسكرية خلال شهر بسبب احتياجات عملياتية.

ويشكل اليهود المتدينين نحو 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة وفقا لجهاز الإحصاء.

وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.