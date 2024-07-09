جواز السفر الأردني يتقدم ويحل بالمرتبة 86 عالمياً

وطنا اليوم:سجل جواز السفر الأردني 2024 تحسنًا ملحوظًا في الترتيب العالمي، ما يعكس توسع نطاق الوجهات التي يمكن للأردنيين زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. وفقًا لأحدث الإحصاءات من مؤشر هينلي لجوازات السفر، يمكن لحاملي الجواز الأردني الآن دخول 52 دولة بدون تأشيرة.

في المقابل، في العام المنصرم 2023، كان عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز سفر أردني دون تأشيرة مسبقة هو 49 دولة.

يشير هذا التقدم في ترتيب جواز السفر الأردني لعام 2024 إلى أهمية استمرار العمل الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تفتح آفاقًا جديدة للأردنيين في الخارج. إن التزام الأردن بتحسين جوازات سفر مواطنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز وجوده العالمي وتأمين مزيد من الحريات لشعبه.

مميزات جواز السفر الأردني

في تحديث لمؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2024، يتخذ جواز السفر الأردني خطوات مهمة في سلم التنقل العالمي، حيث يحتل المرتبة الـ86. يوفر هذا الجواز لمواطنيه إمكانية الدخول إلى 56 دولة دون الحاجة لاستخراج تأشيرة مسبقة أو الذهاب إلى القنصليات.

من بين الوجهات التي يمكن لحاملي الجواز الأردني الوصول إليها بسهولة تركيا وماليزيا، مما يسهل السفر والتجارة بين هذه الدول. على الرغم من هذه المزايا، تظل هناك حاجة لتأشيرات لدخول 147 دولة أخرى حول العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي بعض الدول العربية.

مؤشر هينلي لترتيب الجوازات

لتقييم قوة جواز السفر وإمكاناته في تسهيل السفر حول العالم، تقوم عدة منصات ومؤسسات بتحديث ونشر ترتيبات سنوية تعكس هذه القدرات. من أبرز هذه المؤشرات نجد مؤشر “هينلي لجوازات السفر”، الذي يعد معيارًا دوليًا في هذا المجال. يستند مؤشر هينلي إلى البيانات التي توفرها الهيئة الدولية للنقل الجوي (IATA)، ويقيس عدد الدول التي يمكن لحاملي كل جواز سفر دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تغطي قاعدة بيانات “هينلي” حاليًا نحو 199 جواز سفر وأكثر من 227 وجهة حول العالم، مما يوفر نظرة شاملة ومفصلة عن حرية السفر لكل جواز. يُجدد هذا التصنيف بشكل دوري كل عام، مما يسمح بمراقبة التحولات والتغيرات في العلاقات الدولية والاتفاقيات بين الدول، التي قد تؤثر بدورها على قوة وترتيب الجوازات من عام لآخر.

دول بدون تأشيرة لحاملي جواز السفر الأردني 2024

يتيح جواز السفر الأردني إمكانية الدخول إلى 20 دولة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج أي فيزا أو تأشيرة مسبقة، وهذه هي الدول التي يتيح دخولها والمدة المسموح بها:

الإكوادور 3 أشهر

بربادوس 6 أشهر بحد أقصى

تركيا 90 يوماً كل 180 يوماً

تونس 90 يوماً

جزر كوك 31 يوماً

جنوب أفريقيا 30 يوماً

جورجيا 90 يوماً

دومينيكا 30 يوماً

سانت كيتس ونيفيس 90 يوماً

سوريا 90 يوماً

سورينام 90 يوماً

طاجيكستان –

كوسوفو –

لبنان 3 أشهر

ليبيا –

ماليزيا 30 يوماً

مصر 3 أشهر

ميكرونيسيا 90 يوماً

هايتي 90 يوماً

هونج كونج 90 يوماً

دول بتأشيرة عند الوصول لحاملي جواز السفر الأردني 2024

يتيح جواز السفر الأردني خلال سنة 2024 إمكانية الدخول إلى 19 عبر استخراج تأشيرة عند الوصول وهي إجراءات عادية تقوم بها بعض الدول لمعرفة المدة التي تريد بقاءها داخل الدولة والهدف من الزيارة وأين تجلس خلال فترة الإقامة وتشمل القائمة الدول التالية:

أثيوبيا –

أرمينيا رواندا

إندونيسيا ساموا

الرأس الأخضر سيشيل

المالديف غينيا بيساو

اليمن كمبوديا

بالاو ماكاو

بوروندي مالاوي

بوليفيا مدغشقر

تنزانيا موريتانيا

توغو موريشيوس

توفالو موزمبيق

تيمور الشرقية نيبال

جزر القمر نيكاراغوا

جيبوتي نييوي

ويتيح جواز السفر الأردني خلال سنة 2024 إمكانية الدخول إلى 4 وجهات سفر عبر استخراج تصريح سفر إلكتروني بالإضافة إلى 38 وجهة سفر بعد استخراج فيزا الكترونية هو فيزا تأخد عبر الانترنت ولا تتطلب الذهاب إلى أي قنصلية أو سفارة للحصول عليها.

دول تطلب تصريح سفر

المملكة المتحدة سريلانكا

باكستان كينيا

دول تطلب فيزا الكترونية

أذربيجان أستراليا

ألبانيا أنتيغوا وبربودا

أوزبكستان أوغندا

الإمارات العربية المتحدة البحرين

الغابون الكاميرون

المغرب الهند

بنين بوتان

بوتسوانا بوركينا فاسو

بورما جزر البهاما

جزيرة نورفولك جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان زامبيا

زيمبابوي ساحل العاج (كوت ديفوار)

سانت هيلينا ساو تومي وبرينسيب

سلطنة عمان سنغافورة

سيراليون غينيا

غينيا الاستوائية فيتنام

قيرغيزستان كولومبيا

ليسوتو مولدوفا

مونتسرات نيجيريا