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حادث مروري يودي بحياة 6 أشخاص في الكويت

منذ 27 ثانية
حادث مروري يودي بحياة 6 أشخاص في الكويت

وطنا اليوم:قال مصدر مطلع إن حادثا مروريا وقع اليوم الثلاثاء في الكويت وأسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، جميعهم من جنسيات آسيوية.
وأضاف المصدر أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين.
وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان صحافي إن فرقها تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وانحشار على طريق الدائري السابع بجنوب الكويت، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، دون تحديد الأعداد.
وأوضح البيان أنه “تم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المختصة


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