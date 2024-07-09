بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية
القسم
التخصص الدقيق
الرتبة الأكاديمية
كلية التمريض
التمريض
التمريض
أستاذ مساعد/
أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
السيرة الذاتية.
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا
علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الثلاثاء 16/7/2024
Website: www.philadelphia.edu.jo/job_application
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

الهدهد 2.. حزب الله ينشر مشاهد لقواعد عسكرية إسرائيلية بالجولان

14:40

حادث مروري يودي بحياة 6 أشخاص في الكويت

14:25

خبراء: المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة

14:14

وزارة المياه والري تطلق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024

14:10

بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء… الغذاء والدواء تنظم ندوة علمية حول الاستجابة لطوارئ سلامة الغذاء

14:08

أمنية تتوج على الساحة العالمية بفوزها بالمستوى الذهبي بجائزة التميز الدولي في المسؤولية الاجتماعية

14:06

جامعة البترا تبحث سبل التعاون مع السفارة اليابانية

14:01

العيسى تتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في مدارس أم الجمال والصالحية

14:00

الاتحاد العام لنقابات العمال يثمن إلغاء العمل بلائحة أجور الأطباء

13:57

الحكومة تعلق على أسباب إقامة مهرجان جرش 2024

12:56

وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي

12:42

التربية تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024