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التربية تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

منذ ساعة واحدة
التربية تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري، إن الوزارة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجميع كتب الثانوية العامة موجودة في مستودعات الوزارة.
وأوضح العمري أن توزيع الكتب على المديريات يتم حسب حاجة كل مديرية، حيث تأخذ المديريات الكتب بالتنسيق مع المستودعات بحسب العدد اللازم لكل مديرية تباعا، لافتا إلى ان كتب الصفوف الأخرى تُطبع الان وستكون موجودة جميعها في المستودعات قبل بداية العام الدراسي.
وبما يتعلق بالكتب والمنهاج التي تم العمل على تطويرها، أكد العمري أنها ستكون جميعها متوفرة قبل الوقت المحدد لبدء العام الدراسي.


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