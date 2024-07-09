رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الأمن العسكري

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية الأمن العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه مدير الأمن العسكري حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على دور مديرية الأمن العسكري في إنجاح مهمة القوات المسلحة، ودورها الحيوي والهام في الحفاظ على أمن الأفراد والمعلومات والمواد، مشيداً بالتشاركية التي تقوم بها المديرية مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بما يسهم في حفظ منظومة الأمن الوطني.

وجال اللواء الركن الحنيطي في أقسام المديرية، واطلع على التطوير والتحديث وبما يتناسب مع طبيعة عملها، مثمناً المستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات المديرية من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات.