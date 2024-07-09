بعد عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع أحد معجبيه على وجهه والأخير يرد بالمثل

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر الممثل المصري محمد رمضان وهو يصفع أحد معجبيه قبل أن يرد عليه الأخير بالمثل، وذلك بعد أسابيع قليلة من موقف مماثل للمغني عمرو دياب الذي قام بصفع أحد معجبيه.

وأظهر المقطع المصور رمضان بين مجموعة من معجبيه في أحد منتجعات الساحل الشمالي بمصر، قبل أن يلتفت نحو شاب ويطالبه بإخراج هاتفه المحمول بالقول “هات الموبايل”.

وبعد رفض الشاب تسليم الهاتف، وجه رمضان صفعة له على وجهه أمام الحضور ليقوم المعجب بالرد بالمثل على الممثل المصري قبل أن يقوم الحضور بالتفريق بينهما.

ولم يتضح في المشاهد المتداولة، ما سبب المشاجرة وطلب الفنان المصري الهاتف من معجبه.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقطع المصور على نطاق واسع، مستذكرين الصفعة التي وجهها عمرو دياب إلى أحد معجبه قبل أسابيع خلال إحيائه حفل زفاف.

وكان عمرو دياب أثار موجة واسعة من الجدل عقب ظهوره في مقطع مصور وهو يصفع معجبا، حيث انقسم معجبوه بين رافض لتصرفه وآخر مبرر له.

تجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان علق قبل أسابيع خلال مشاركته في مهرجان “موازين” بالمغرب على تصرف المغني المصري، مشيرا إلى أن “الجمهور هو البطل، والفنان يعمل من أجله”.

وشارك رمضان عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” العديد من المقاطع المصورة وهو يتجول بين معجبيه في المنتجع نفسه، إلا أنه لم ينشر أي تعليق حول الحادثة.

وعلق مستخدم عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، يحمل اسم محمد علي، على الحادثة قائلا إن “نسبة كبيرة من النجومية والشهرة والمال، القيمة التسويقية نحن صنعناها بالمشاهدات والاستماع عبر التطبيقات المختلفة”.

واستدرك: “لكن هذه الشخصيات التي تلاقى بانبهار وإعجاب قد تكون غلاف شيك لمحتوى قذر شديد الدونية”، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت “شيرين” عبر المنصة ذاتها، إن “محمد رمضان عشان ولد صوره ضربه بالقلم ع وجهه”.

وأضافت: “أصلا لو كان عمرو دياب أتعاقب ع ضربه للراجل قبل كان كل واحد اتلم بس الغلط عندنا بنعمل قيمة لشوية عرر ميستاهلوش، وبجد نفسي نوصل لمرحلة تشوف أي فنان متعبروش ولا تبصله حتى كفاية قلة قيمة بقا”.