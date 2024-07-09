غارة إسرائيلية تستهدف الساحل السوري تزامنا مع وصول سفينتين إيرانيتين

وطنا اليوم:شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت نقاطاً عسكرية في مدينة بانياس شمالي طرطوس، وذلك بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى الساحل السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء في تقرير الوكالة “مصدر عسكري: حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكرت حسابات وسائل إعلام محلية على وسائل التواصل أن غارات إسرائيلية استهدفت نقطة عسكرية في منطقة عرب الملك في اتجاه شاطئ مدينة بانياس، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منظومة للدفاع الجوي تابعة للميليشيات الإيرانية، بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.

وتداولت الحسابات صوراً ومقاطع فيديو تظهر انفجارات واندلاع النيران في مواقع، دون تحديد مكانها.