بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غارة إسرائيلية تستهدف الساحل السوري تزامنا مع وصول سفينتين إيرانيتين

منذ ساعة واحدة
غارة إسرائيلية تستهدف الساحل السوري تزامنا مع وصول سفينتين إيرانيتين

وطنا اليوم:شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت نقاطاً عسكرية في مدينة بانياس شمالي طرطوس، وذلك بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى الساحل السوري.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر عسكري إن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وجاء في تقرير الوكالة “مصدر عسكري: حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.
وذكرت حسابات وسائل إعلام محلية على وسائل التواصل أن غارات إسرائيلية استهدفت نقطة عسكرية في منطقة عرب الملك في اتجاه شاطئ مدينة بانياس، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منظومة للدفاع الجوي تابعة للميليشيات الإيرانية، بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.
وتداولت الحسابات صوراً ومقاطع فيديو تظهر انفجارات واندلاع النيران في مواقع، دون تحديد مكانها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:59

الشريدة: حوافز تشجيعية تطبق للمرة الأولى في القطاع العام

10:55

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

10:25

وفيات الثلاثاء 9-7-2024

10:18

نازحة غزاوية : يا رسول الله لا تشفع لهم لأنهم خذلونا

10:10

بعد عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع أحد معجبيه على وجهه والأخير يرد بالمثل

10:03

وثيقة إسرائيلية : حماس أعادت بناء نفسها في قطاع غزة

09:57

هل تشهد فرنسا ازمة سياسية ؟

09:44

تركها زوجها في أحد الحمامات ..فكيف وصلت جثة المرأة الخليجيّة الى الصحراء؟

09:32

وزير الصحة يوضح سبب إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية

09:29

مشوقة : يحذر من عجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي لهذا السبب؟؟!!

09:26

احمد حسن الزعبي.. بتستاهل..!

09:23

للشهر الثالث عشر على التوالي .. ارتفاع قياسي جديد لدرجة حرارة الأرض

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024