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تركها زوجها في أحد الحمامات ..فكيف وصلت جثة المرأة الخليجيّة الى الصحراء؟

منذ ساعة واحدة
تركها زوجها في أحد الحمامات ..فكيف وصلت جثة المرأة الخليجيّة الى الصحراء؟

وطنا اليوم:قالت السلطات السعودية المختصة، إنها عثرت على جثة امرأة خليجية في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ونشر الأمن العام السعودي، الإثنين، عبر منصة “إكس”، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، قال فيها: “إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل”.
ولم يكشف المتحدث عن جنسيتها أو مصير زوجها، مضيفا أنه “يتم استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “المجلس” الكويتية، الثلاثاء، أن السلطات السعودية “عثرت على جثة مواطنة كويتية قام زوجها بقتلها ورميها في البر (الصحراء) بعد أن زعم بأنه تركها في أحد الحمامات بمطار سعودي ورجع إلى بلاده”.
وقالت الصحيفة إن “الإجراءات ما زالت مستمرة لتسلّم جثمان المواطنة”، وأنه حتى الآن لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء “الجريمة”.
وكان مواطن كويتي قد زعم أنه ترك زوجته داخل مرحاض في مطار سعودي وسافر بدونها، مما أثار غضب عائلتها، في مؤشر على ما يبدو لكرهه لها أو وجود خلاف بينهما.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المواطن سافر مع زوجته المواطنة بصحبة ابنهما إلى البحرين، ولدى عودتهما إلى الكويت، ترك زوجته في دورة مياه بمطار سعودي، وغادر مع ابنه.
وقالت صحيفة المجلس إن “المواطن أخبر أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية”، وإنه “لا يعلم عنها شيئا”.
وأكدت أن أقارب الزوجة قدموا بلاغا في الزوج لدى السلطات المختصة.
واستدعت المباحث الكويتية الزوج، وكان بحالة “غير طبيعية”، واعترف بعد التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه.
وأضافت الصحيفة أنه جرت اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، وإنه يتم البحث عنها، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية تربط بين العثور على الجثة في الصحراء السعودية، والواقعة المرتبطة بالكويتي الذي ادعى أنه “ترك زوجته في المطار”.


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