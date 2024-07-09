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وزير الصحة يوضح سبب إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية

منذ 11 ثانية
وزير الصحة يوضح سبب إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية

وطنا اليوم:يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء بعنوان: “لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة”.
‏‎ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة. ‏‎
ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.


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