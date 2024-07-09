بلدية عجلون تعالج أضرار الشوارع بسبب أمطار الشتاء

وطنا اليوم_ باشرت كوادر وفرق الصيانة في بلدية عجلون الكبرى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لعدد من الطرق والشوارع في مدينة عجلون.

وقال رئيس البلدية، حمزة الزغول، إن الفرق المختصة بدأت العمل على تنفيذ الصيانة اللازمة والترقيعات بالخلطة للحفر في الشوارع المهترئة التي باتت تلحق الضرر بمركبات المواطنين، مبينا أن الصيانة شملت شوارع الترخيص ومجمع السفريات وطريق المركز الصحي وسط المدينة.

وأضاف الزغول أن الصيانة تتم بالتعاون مع مديرية أشغال عجلون لمعالجة الأضرار التي لحقت بعدد من الشوارع خلال فصل الشتاء الماضي والذي رافقه تساقط غزير للأمطار تسببت بظهور تشققات وحفر وهبوطات في أجسام بعض الطرق.

وأشار رئيس البلدية إلى أن كوادر النظافة نفذت حملة نظافة شملت إزالة النفايات والأعشاب الجافة على امتداد شارع اربد- عجلون ضمن اختصاص منطقة عين جنا.