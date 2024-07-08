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تل الهوا .. معركة غرب غزة تدمر جنود وآليات الاحتلال – تفاصيل

منذ ساعة واحدة
تل الهوا .. معركة غرب غزة تدمر جنود وآليات الاحتلال – تفاصيل

وطنا اليوم_أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل غربي مدينة غزة بمنطقة تل الهوا. وفيما يلي أبرز تلك العمليات:

– **منطقة الصناعة بحي تل الهوا**: تم إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

– **محور التقدم بحي تل الهوا**: تم استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة أرضية معدة مسبقًا.

– **شارع الرشيد غرب حي تل الهوى**: تم استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ 3.

– **منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوا**: تم استهداف جيب عسكري بعبوة ناسفة، كما تم استهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين أفرادها.

– **شارع الصناعة بحي تل الهوا**: تم تدمير جيب عسكري بقذيفة “الياسين 105”.

– **دوّار الـ 17 غرب حي تل الهوا**: تم استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة “شواظ 3”.

هذه العمليات تأتي ضمن تصاعد التوترات والاشتباكات في المنطقة، حيث تسعى الفصائل الفلسطينية إلى مواجهة توغلات قوات الاحتلال والمعدات العسكرية الإسرائيلية.


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