ضمن خطة الترشيق.. إحالات إلى التقاعد تشمل 60 من كبار موظفي الأمانة

وطنا اليوم:فيما تقرر الثلاثاء الماضي تأجيل جلسة لمجلس أمانة عمان الكبرى إلى إشعار آخر، يترقب نحو ٦٠ موظفاً من كبار موظفي الأمانة ( المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما ( تقاعد مدني)، إحالتهم الى التقاعد استنادا لتعميم أصدره أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة نهاية الشهر الماضي، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.

وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، إذ تشمل القائمة عددا من المدراء في الأمانة، وفقا لمصدر مطلع بالأمانة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن قائمة الأسماء التي ستحال على التقاعد جاهزة، وكان مقرر عرضها على جلسة المجلس الثلاثاء الماضي لاتخاذ القرار بخصوصها، ليتم تأجيل الجلسة إلى إشعار اخر.

وبحسب التعميم، تضمنت القرارات منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال عام 2024 زيادتين سنويتين وإحالتهم للتقاعد.

كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر خلال عام 2024، مبلغاً مالياً يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي البالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.

كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغاً مالياً يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.

كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 آب/أغسطس 2024.