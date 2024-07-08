محافظة البصرة العراقية تعطل الدوام الرسمى بسبب الحرارة

وطنا اليوم:أعلنت محافظة البصرة العراقية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب موجة الحر المتوقعة.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل في محافظة البصرة”.

وأضاف البيان أن “ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي ستصل اكثر من 50 درجة مئوية”.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، متوقعة تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية.