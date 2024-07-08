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اتفاق أردني تركي لإعادة بناء مواقع تتعلق بالخط الحجازي

منذ 27 ثانية
اتفاق أردني تركي لإعادة بناء مواقع تتعلق بالخط الحجازي

وطنا اليوم:التقى مدير عام الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل، في مكتبه اليوم الاثنين، وفدا من مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.
وأكد خليل، ضرورة زيادة سبل التعاون في المجال السككي، والاستفادة من الخبرة المشتركة في مجال المتاحف على مستوى الشرق الأوسط .
واتفق الجانبان على ترميم وإعادة بناء بعض المواقع التي كانت تستخدم منذ عام 1908، إبان إنشاء الخط الحديدي الحجازي.
وقال خليل، إن زيارة الوفد التركي هدفت إلى استكمال إنشاء المتحف الذي سيسهم بجذب السياحة للمنطقة والذي سيضم تاريخ إنشاء الخط، وسيحكي تراث القطار الحجازي الأردني الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية بعمان، والذي سيحتوي على قطع نادرة في مجال النقل السككي، ومقتنيات تاريخية كانت تستخدم في تسيير القطار ، ومسارح تستعرض تاريخ الخط ليكون وجهة سياحية جاذبة سواء للسياح الأجانب أو العرب أو للزوار الأردنيي


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