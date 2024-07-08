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سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار “المطروح” هزيمة لإسرائيل

منذ 17 ثانية
سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار “المطروح” هزيمة لإسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المطروح للنقاش لإنهاء الحرب في غزة سيشكل هزيمة لإسرائيل.
وأضاف سموتريتش في اجتماع للحزب الذي يتزعمه “الصهيونية الدينية” المؤيد للاستيطان والشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “هذا الاتفاق هزيمة وإذلال لإسرائيل”.
وتابع “السيد رئيس الوزراء، هذا ليس نصرا مطلقا. إنه فشل ذريع.ولن نكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس”.
وكان سموتريتش قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحا.
وأدلى بهذه التصريحات في وقت يواصل فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف محتمل لإطلاق النار مع حركة حماس.
وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار. هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو. التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها”.


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