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توني كروس يشعل الجدل: لن أعيش في ألمانيا بعد الاعتزال.. ليست آمنة!

منذ 5 ثواني
توني كروس يشعل الجدل: لن أعيش في ألمانيا بعد الاعتزال.. ليست آمنة!

وطنا اليوم:أعلن النجم الألماني توني كروس أن بلاده لم تعد آمنة، مؤكدًا أنه سيعيش في إسبانيا بعد اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء مشواره مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).
بعد الخسارة أمام إسبانيا 1-2 في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في ألمانيا، ظهر كروس في بودكاست “لانز & بريشت” (“Lanz & Precht”) حيث أدلى بتصريحاته الصادمة.
وأوضح كروس أنه قرر البقاء في إسبانيا لأنه يعتقد أن “ألمانيا لم تعد آمنة كما كانت قبل 10 سنوات” عندما غادرها. وأعرب عن عدم ارتياحه للسماح لابنته بالخروج ليلاً.
وأشار كروس إلى أنه يتطلع بعد الاعتزال لقضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وهو ما لم يتمكن من فعله خلال مسيرته الكروية.
وكان كروس، البالغ من العمر 34 عامًا، قد أعلن نهاية الموسم السابق أنه سيعتزل اللعب نهائيًا بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.
كما أشاد بالجناح الإسباني الشاب الأمين جمال، قائلاً: “من النادر أن يلعب أحد بهذه الطريقة في هذا العمر.”


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