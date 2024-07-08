وزير الصحة يُلغي العمل بلائحة الأجور الطبية

وطنا اليوم:قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والاستمرار بتطبيق لائحة عام 2008.

ويسري القرار، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية.

وبداية حزيران/ يونيو الماضي، أعلن نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن الجهات المعنية وافقت على لائحة الأجور الطبية لعام 2024.

وقال الزعبي في حينها إن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم الثلاثاء أن لائحة الأجور لعام 2024 تم إرسالها للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، وبات بإمكان الزملاء العمل بموجبها حالاً.

وأضاف أن لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة لعام 2008، مقسمة على ثلاث مراحل تنطلق تبدأ من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وتم اتفاق عليها بالتعاون مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.

وأشار الزعبي إلى أن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم تكن موجودة في اللائحة السابقة لعام 2008، والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء، صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء.

وأكد أنه خلال الأيام القادمة سيتم مخاطبة اتحاد شركات التأمين وكافة شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية، وفقاً لتعليمات الصندوق التعاوني التي تم نشرها مؤخراً في الجريدة الرسمية.

ودعا الزعبي جميع الأطباء بالالتزام بالأجور الواردة في اللائحة، التي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني