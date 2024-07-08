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ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبريد الأردني العام الماضي نحو 400 ألف دينار

منذ 17 ثانية
ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبريد الأردني العام الماضي نحو 400 ألف دينار

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة البريد الأردني العام الماضي نحو 400 ألف دينار، مع تخفيض الخسائر بقيمة 2.8 مليون دينار.
وبحسب بيان للشركة، أقر مجلس إدارتها خلال الاجتماع الرابع لعام 2024 اليوم الاثنين، القوائم المالية للشركة والتي أظهرت تخفيض الخسائر المتراكمة بقيمة 1.6 مليون دينار نتيجة عقد تسويات مع الجهات الدائنة.
وتضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليا وإداريا، بالإضافة لمناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها.
كما اطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الأعمال التي تم إنجازها في مركز جمرك التجارة الإلكترونية، والمقرر إطلاقه للعمل أيلول المقبل.


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