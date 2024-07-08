بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

شاهد : أغرب مخالفة سير في الأردن

منذ ساعة واحدة
شاهد : أغرب مخالفة سير في الأردن

وطنا اليوم:روى مواطن يدعى طارق، يسكن في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق، تفاصيل تعرضه لمخالفة سير قطع إشارة حمراء وعدم الامتثال لرجال الأمن في الزرقاء، حيث وصلته رسالة بالمخالفة إلى هاتفه أثناء عمله الرسمي في مدرسة بمحافظة المفرق.
وقال طارق، لإذاعة حسنى، إن قيمة المخالفة تبلغ 230 دينارا، مؤكدا أن عمله وسكنه في محافظة المفرق ولم يصل محافظة الزرقاء منذ وقت طويل، وأن هذه أول مخالفة يتلقاها منذ 17 عاما.
وأضاف أنه راجع إدارة السير وأخذ تفاصيل المخالفة ووقتها، وتبين أنها أثناء دوامه الرسمي، ثم اعترض على المخالفة لدى محكمة في الزرقاء، وجلس 7 جلسات.
ولم يحضر رقيب السير في أول 6 جلسات، وفي الجلسة السابعة جاء رقيب السير وأكد أنه يتذكر بأنه خالف “طارق” والمركبة.
وأكد طارق أن لديه تسجيلات من كاميرات المراقبة الخاصة بمدرسته تؤكد أنه كان في الدوام مع مركبته خلال وقت تسجيل المخالفة.
ولفت إلى أن القاضي أخبره أن التحقق من الفيديو يحتاج إلى خبراء، وهذه الخطوة تكلفه 400 دينار، وسيتحمل التكلفة حتى إن ثبت له أن المخالفة غير صحيحة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

سعود طراد القاضي يناشد الاردنيين ماذا قال؟

16:11

المشاركون في الموسم الثالث من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي يتعرفون على المبادئ الأساسية لمنهجية الأجايل

16:08

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف اجتماعات المجموعة مع وكالة التصنيف العالمية Ambest

16:05

الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن وبدعم من هيئة تنشيط السياحة يينظم برنامج EXCHANGE SCORA

15:54

المعايطة: لن نتهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين

15:14

شروط تجديد جواز السفر إلكترونيا والرسوم المطلوبة في الأردن

14:59

40 شهيدا إثر 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال يوم

14:34

اليسار الفرنسي يحقق المفاجأة ويدق ناقوس الخطر على اليهود

14:22

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وجامعة شرق البحر المتوسط

14:20

قافلة مساعدات أردنية جديدة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات طبية إلى غزة

14:17

الجيش ينفذ 3 انزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

14:12

المستقلة للانتخاب تؤكد شرط استقالة القناصل الفخريين

وفيات
المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024