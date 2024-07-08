شاهد : أغرب مخالفة سير في الأردن

وطنا اليوم:روى مواطن يدعى طارق، يسكن في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق، تفاصيل تعرضه لمخالفة سير قطع إشارة حمراء وعدم الامتثال لرجال الأمن في الزرقاء، حيث وصلته رسالة بالمخالفة إلى هاتفه أثناء عمله الرسمي في مدرسة بمحافظة المفرق.

وقال طارق، لإذاعة حسنى، إن قيمة المخالفة تبلغ 230 دينارا، مؤكدا أن عمله وسكنه في محافظة المفرق ولم يصل محافظة الزرقاء منذ وقت طويل، وأن هذه أول مخالفة يتلقاها منذ 17 عاما.

وأضاف أنه راجع إدارة السير وأخذ تفاصيل المخالفة ووقتها، وتبين أنها أثناء دوامه الرسمي، ثم اعترض على المخالفة لدى محكمة في الزرقاء، وجلس 7 جلسات.

ولم يحضر رقيب السير في أول 6 جلسات، وفي الجلسة السابعة جاء رقيب السير وأكد أنه يتذكر بأنه خالف “طارق” والمركبة.

وأكد طارق أن لديه تسجيلات من كاميرات المراقبة الخاصة بمدرسته تؤكد أنه كان في الدوام مع مركبته خلال وقت تسجيل المخالفة.

ولفت إلى أن القاضي أخبره أن التحقق من الفيديو يحتاج إلى خبراء، وهذه الخطوة تكلفه 400 دينار، وسيتحمل التكلفة حتى إن ثبت له أن المخالفة غير صحيحة.