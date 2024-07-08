شروط تجديد جواز السفر إلكترونيا والرسوم المطلوبة في الأردن

وطنا اليوم:أوضحت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر موقعها الإلكتروني، كيفية تقديم خدمة تجديد جواز السفر الكترونيا، وذلك من خلال تطبيق سند أو الموقع الإلكتروني.

وحددت دائرة الأحوال المدنية عددا من الشروط للاستفادة من الخدمة وأماكن تقديمها، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة والرسوموأكدت الدائرة أن شركاء الخدمة هم شركات الدفع الإلكتروني، وشركات التوصيل (البريد الأردني)، ودائرة المتابعة والتفتيش، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومديرية التعبئة والجيش، ومديرية الامن العام.

شروط تقديم الخدمة

– وجود حساب فعال

– الحصول على بطاقة شخصية لمن اتم سن السادسة عشر

– ان تكون بصمة اليد مفعلة على البطاقة الذكية لتمكينه من استلام الجوازات لصاحب الحساب الذي تم التقدم منه

– لولي الامر(الاب او الام )الحق في تقديم طلب تجديد جواز سفر الكترونياً لأبنائه القاصرين مادامت العلاقة الزوجية قائمة.

اذا كان مقدم الطلب من غير رب الاسرة يتم اضافة المستفيدين في قائمة المستفيدين لمقدم الطلب عند امين المكتب ويستوجب حضوره شخصيا.

– المطلقة / الأرملة عليها إحضار حجة وصاية مؤقتة صادرة للقاصر من المحكمة الشرعية.

– وجود جواز سفر منتهي الصلاحية او متبقي به اقل من 180 يوما للانتهاء او ممتلئ الصفحات.

– وجود دفتر خدمة علم مؤجل لمن هم داخل البلاد

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

– صورة شخصية عدد 1

– البطاقة الشخصية الذكية

– بطاقات الجسور لمن يحملها

– دفتر خدمة العلم مؤجل من عمر (18-40) سنة لمن هم داخل البلاد

– كتاب موافقة للعسكريين وازواجهم

– جواز السفر الحالي المراد تجديده

– الجواز السفر الاجنبي لمن يحمله

إجراءات تقديم الخدمة

الدخول الى الحساب الالكتروني المفعل أو الحضور الى نافذة القبول الالكتروني في احد المكاتب / السفارة

– اختيار نوع الخدمة من خدمات ( جوازات السفر )

– تحديد مقدم الطلب في حال التقدم بالمكتب / السفارة

– اختيار المستفيد من قائمة المستفيدين

– تعبئة الحقول الاجبارية

– تحميل الصورة الشخصية

– تحميل المرفقات المطلوبة

– اختيار آلية تسليم الجواز القديم اما :

اختيار مكتب من مكاتب الدائرة لتسليم الجواز به واستكمال الدفع والاستلام

اختيار احدى شركات التوصيل من قائمة الشركات للدفع والتسليم عن طريقها

التسليم بالسفارة ( لمن هم خارج البلاد )

التسليم عند موظف القبول في خال التقدم عبر نافذة القبول الالكتروني في المكاتب

ستصله رسالة نصية وبريد الكتروني باستكمال الية الدفع أو مراجعة القسم المعني لاستكمال الاجراءات

ستصله رسالة نصية و بريد الكتروني بتقديم الطلب للتبع وانتظار اخذ الموافقات اللازمة لاستكمال الاجراءات

في حال استكمال الاجراءات السابقة يقوم مقدم الطلب باختيار طريقة الدفع وهي :

الدفع الاكتروني عن طريق efawateercom ( داخل البلاد )

الدفع عن طريق السفارة (مقدم الطلب خارج البلاد ) الخيار الوحيد حاليا

اختيار مكتب من مكاتب الدائرة للدفع النقدي فيها

التوجه لامين الصندوق في حال تواجد مقدم الطلب في مكتب القبول الالكتروني نفسه للدفع النقدي او الالكتروني

اختيار طريقة الاستلام

الاستلام بالسفارة ( مقدم الطلب خارج البلاد) الخيار الوحيد حاليا

الاستلام بالمكاتب ( مقدم الطلب داخل البلاد سواء كان المستفيد نفسه او غيره ) بعد تحديده من القائمة المتاحة

الاستلام عبر احدى شركات التوصيل بعد تحديدها من القائمة المتاحة

تصل رسالة وبريد الكتروني بجاهزية الطلب للاستلام اما منالمكتب المختار او السفارة او عبر شركات التوصيل .

يقوم موظف التسليم عن طريق شركات التوصيل بأخذ بصمة اليد لمقدم الطلب لتسليم الجواز .

ملاحظات مهمة

في حال اختار مقدم الطلب تسليم الجواز القديم عبر شركات التوصيل فيجب عليه استكمال عملية الاستلام ايضا عبر شركات التوصيل بغض النظر عن اختلافها

يمكن اضافة اكثر من طل على سلة الخدمات وتتم نقلها بشحنة واحدة في حال اختيار احدى شركات التوصيل وبرسوم لمرة واحدة لكل شحنة

الرسوم

20 دينارا لأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام

25 دينارا لمن هم دون السادسة عشرة

20 دينارا لجواز السفر الممتلئ الصفحات وساري المفعول

50 دينارا لمن هم فوق سن السادسة عشر بيوم وجواز السفر منتهي او متبقي به اقل من (180) يوما

100 دينار لجواز السفر غير المنتهي أو متبقي اكثر من 180 يوم على انتهائه

100 دينار لمن هم خارج البلاد او ما يعادلها بعملة السفارة او القنصلية

25 قرشا رسوم الدفع الالكتروني (efawateercom)

2.5 دينار رسوم توصيل عبر شركة البريد الاردني لكل عملية تسليم او استلام