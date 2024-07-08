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40 شهيدا إثر 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال يوم

منذ ساعة واحدة
40 شهيدا إثر 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال يوم

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ276 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38193 شهيدا و87903 إصابات منذ 7 تشرين الأول الماضي


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