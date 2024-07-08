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الجيش ينفذ 3 انزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

منذ 23 ثانية
الجيش ينفذ 3 انزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 تموز 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الانزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية/ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية؛ لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع إلى 113 إنزالاً جوياً و264 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة


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